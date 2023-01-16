債務規模將觸及上限！美國政府被敦促削減支出

美國國會眾院監督和問責委員會主席 James Comer 周日（15 日）敦促參眾兩院朝野政黨同意削減開支，以避免美國債務違約，並表示民主黨有責任同意共和黨推動的削減開支方案。

美國財政部長葉倫 13 日通知國會，政府債務規模將於周四觸及上限，呼籲國會儘快採取行動，再次提高債務上限，以避免出現債務違約。不過，控制國會眾院的共和黨，堅持將削減開支與提高債務上限掛鉤。

債務上限是美國國會為聯邦政府設定的為履行已產生的支付義務而舉債的最高額度，觸及這條「紅線」，意味著財政部借款授權用盡。調高債務上限後，財政部可透過發行新債履行現有支付義務。國會於 2021 年 12 月通過立法，將聯邦政府債務上限調高至約 31.4 兆美元。

根據財政部官網數據，截至本月 11 日，聯邦政府債務規模已超過 31.37 兆美元。根據美國 Peter G. Peterson 基金會統計，超過 31 兆美元的債務，比中國、日本、德國、英國的經濟體量總和還多。如果將這筆巨額債務分攤到美國民眾身上，則相當於每個家庭負債 23.6 萬美元，每人負債 9.3 萬美元。如果每個美國家庭每月還款 1,000 美元，需要 19 年才能還清。