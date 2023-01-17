台股封關挑戰萬五失利 三大法人買超72.04億元 外資連9買

台股今 (17) 日虎年封關，多頭陷入觀望，台積電、聯發科熄火，聯電、國巨接棒撐盤，航運、電商及能源概念股也獲資金點火，加權指數強勢翻紅，終場小漲 5.92 點，以 14932.93 點封關，金虎年累計下跌 2741.47 點。三大法人合計買超 72.04 億元，外資寫下連 9 買紀錄。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資加碼買超 112.46 億元，為連續第 9 個交易日買超，累計狂買 1307 億元；投信反手賣超 44.88 億元，終止連 7 買；自營商與外資同調，買超 4.62 億元。三大法人合計買超 72.04 億元。

電子股漲跌互見，台積電熄火，終場跌 0.4%，驚險守住 500 元關卡，收在 503 元；聯電雖然面臨產能鬆動，但產品平均售價可望維持穩健，優於市場預期，激勵股價漲逾 2%，收在 45.95 元；國巨訂單、需求穩健，今年持續聚焦利基型產品，股價收漲逾 1%；台達電、大立光、矽力 * - KY 同獲買盤支撐；而聯發科、瑞昱、研華等指標股賣壓偏重。

農曆春節將至，政府年後將普發現金 6000 元，市場看好這波民間消費力道，積極搶進電商概念股，激勵國內電商龍頭富邦媒股價一度大漲逾 5%，但終場漲勢收斂，沒能站穩 800 元大關，網紅電商股也獲買盤青睞，新零售、美而快股價勁揚 5-6%，網家、綠界科技、東森等相關族群均表現不俗。

波羅的海乾散裝綜合指數 (BDI) 近期跌破千點大關，但海岬型指數 (BCI) 呈現小漲，激勵散裝航運股裕民、中航、慧洋 - KY、四維航、新興等約上漲 1-2%，貨櫃航商陽明逆勢上漲逾 1%，航空雙雄則收黑。

值得注意的是，高力受惠能源議題帶動，加上氫燃料電池製造商 Bloom Energy 訂單升溫，去年營收創新高，今天股價一舉攻上漲停，達 205.5 元，登上歷史新高，成交量也放大至 3.1 萬張。

為達成 2050 淨零碳排目標，經濟部傳出將投入 1783 億元在風電光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能等五大項目，激勵風電概念股走強，華城、新光鋼、世紀鋼、上緯投控、中興電、亞力等約上漲 1-3%，太陽能族群包括元晶、茂迪、碩禾、國碩、新晶投控等，同步獲得資金點火。