台積電領軍 台股揚眉兔氣飆漲560點收15493點 攻克年線

台股今 (30) 日兔年開紅盤，在權王台積電領軍大漲帶動下，盤面上電金傳百花齊放，加權指數終場飆漲 560.89 點，收在 15493.82 點全場最高，站上萬五大關並重返年線，創下 5 個多月來新高，成交值放大至 3297.2 億元。

櫃買指數終場上漲 4.73 點或 2.51%，收在 193.23 點，成交值 659.89 億元。上市櫃成交值合計 3957.09 億元。

台積電 (2330-TW) 今天股價大漲 7.95%，收盤衝上全場最高 543 元，創去年 6 月初以來新高，市值也重返 14 兆元大關。聯發科 (2454-TW) 股價也勁揚 6.64%，以 739 元作收，市值回升至 1.18 兆元，單日激增 735 億元。

權值股普遍走揚，聯電噴漲逾 6%，日月光投控、華碩、南亞科、研華等電子指標股均大漲 3-4%，台塑四寶都在盤上表態，其中南亞勁揚 2.67% 最強勢，此外，台泥、中鋼以及玉山金、富邦金等金融股也漲勢凌厲。

裕隆兔年開紅盤，直奔漲停價 78.1 元，創 2011 年 7 月下旬以來新高，裕隆預計第四季開始生產納智捷首款純電動車 n7，新店裕隆城也將於第三季開幕，在多元題材助攻下，集團股也表現亮眼，中華大漲逾半根停板，裕日車、江申、嘉裕、裕融也上漲 1-3%。

亞德客 - KY 重返千金股行列，高價股表現強強滾，祥碩直奔漲停價 888 元，矽力 * - KY 同步跳空漲停鎖住，其他包括力旺、譜瑞 - KY、創意、台積電、聯發科、AES-KY、精測等 9 檔 500 元以上個股均大漲逾半根停板。