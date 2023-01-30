〈焦點股〉材料-KY首季營收可望再創新高 激勵股價創歷史新高

國際市場醋片及絲束供不應求，也引導報價上漲，材料 - KY(4763-TW)去 (2022) 年第四季單季營收 12.3 億元，爲連續三季改寫歷史新高，而 2023 年首季營收也可望在新報價上漲挹注之下，再創單季新高，材料 - KY 股價今 (30) 日盤中以 291.5 元改寫歷史新高。

材料 - KY 的 2022 前三季營收 30.4 億元，毛利率 35.9%，年增 5.47 個百分點，稅後純益 8.98 億元，年增 2.03 倍，每股純益 15.47 元。材料 - KY 在 2022 年第四季營收創新高，全年營收以 42.69 億元創新高，且目前能見度高，成長動能可望延續到 2023 年，估全年營收可望達到 57 億元。

材料 - KY 已取得全球四大煙草公司訂單，除報價上漲外，也加開產能因應需求，預計 2023 年絲束產能將倍增，同時也已獲 2000 噸高價長約訂單，爲今年開出的新產能取得部分保障。

材料 - KY 生產的絲束爲香菸濾嘴等應用，2022 年完成 3000 噸產能擴充，2023 年更將再擴充 1.7 萬噸，總產能提升到 3.7 萬噸，也就是說，到今年 4 月，材料 - KY 的絲束產能較去年同期提升幅度達到 100%。依產品組合來看，2022 年絲束產品占營收比重約 63%，在產能及市場需求的推升之下，公司預估 2023 年的比重將再衝高至 70%。