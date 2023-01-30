〈焦點股〉安特羅腸病毒取證飆漲2成 國光生母憑子貴攻漲停

安特羅 (6564-TW) 開發的腸病毒 71 型疫苗取得台灣藥證，預計本季上市，早盤一度大漲超過 2 成，盤中也有 1 成漲幅；母公司國光生 (4142-TW) 母憑子貴攻上漲停價 38.75 元，委買單高掛 6500 張。

安特羅旗下腸病毒疫苗歷經 13 年、耗費 15 億元，寫下國產疫苗自研發到量產上市新猷，未來除優先供應台灣幼兒接種外，將前進東南亞、韓、日、中國大陸。

據統計，台灣腸病毒疫苗施打對象為兩個月以上至 5 歲以下幼童，每年約有 80 萬人，以每人施打兩劑來算，年需求量約 160 萬劑。

此外，該疫苗也在越南進行三期臨床試驗，並與越南國營最大疫苗公司簽訂腸病毒疫苗銷售合作備忘錄，未來更將目標鎖定一年超過 2000 萬劑的東南亞各國新生兒市場。

集團董事長詹啟賢指出，腸病毒疫苗原先係於 2009 年承接國衛院一期臨床試驗，並後續完成二期人體臨床試驗，隨後國光生為提升疫苗品質及生產技術以符合市場商業量產需求，進一步研究開發將原本國衛院轉瓶生產技術提高精進至生物反應器 (Bioreactor) 製程，以取得量產的穩定性和純化品質，更因此加做了一次二期人體臨床試驗。接著投資成立子公司安特羅生技，共同完成三期人體臨床試驗並完成製程開發及品管確效指標。

1998 年台灣首次爆發嚴重手足口病 (hand, foot and mouth disease) 及皰疹型咽唊炎 (herpangina)，高達 140 萬名孩童感染，405 名併發重症、78 名幼童不幸死亡，其中引起神經系統嚴重併發症主因為腸病毒 71 型。