轉戰兆豐金掌舵？台灣金呂桔誠：願留台銀繼續打拚

陳建仁內閣明 (31) 日將走馬上任，市場關注公股行庫人事是否跟進異動，對於市場點名台銀董事長呂桔誠可能轉戰兆豐金 (2886-TW)，呂桔誠對此僅以「並未聽說」回應，同時強調自己與台銀同事感情深厚，表態願意續留台銀繼續打拚。

台灣金控今天舉行新春團拜，對於市場點名金控暨銀行董事長呂桔誠很可能轉戰兆豐金掌舵，呂桔誠則表示自己並未聽聞此事，同時強調自己在台銀打拚許久，不僅和同仁共同打下扎實的基礎，期待今年能在這基礎上繼續開花結果。

呂桔誠是在 2016 年 8 月底接下台灣金控暨銀行董座一職，在台銀任期已經超過 6 年，任內積極爭取政策性房貸拉抬銀行業務成長。根據台銀統計，截至去 (2022) 年底台銀房貸餘額達 9989 億元，今年突破兆元關卡指日可待，逾放比也從 0.4% 降至 0.09%。

根據台銀自結財務數據，去年稅前盈餘共 191 億元，獲利表現創史上新高，呂桔誠的經營績效，也讓他是否在新內閣就定位後「更上一層樓」備受關注。

根據媒體報導，兆豐金 (2886-TW) 董事長張兆順已在去年底向財政部遞辭呈，但遲遲未獲高層批准，隨著陳建仁內閣就定位，市場關注，一旦張兆順請辭獲准，是否將牽動公股行庫人事啟動布局計劃。

據指出，包括呂桔誠、合庫金 (5880-TW) 董事長雷仲達等人都被點名是接替兆豐金董座的熱門人選，其中雷仲達因身兼銀行公會理事長，也不排除轉戰台灣金掌舵。

對於外界點名呂桔誠可能轉戰兆豐金，呂桔誠對此則是以沒有聽說輕描淡寫帶過，同時也不忘強調自己在台銀打拚多年，已和同事一起為台銀打下深厚基礎與情感，希望在這個基礎繼續努力並開花結果，強調想續留台銀繼續努力。

提到兔年景氣展望，呂桔誠則引用數據指出，今年春節前民眾已從銀行兌領 667 億元的現鈔，金額較去年同期增加約 3 成，透露民間消費力道有回溫跡象，在內需回穩拉抬下兔年經濟可望像兔子一樣跳躍，堅韌的穩步前進。