國光生庫藏股提前執行完畢 僅花6個交易日

疫苗廠國光生 (4142-TW) 今 (21) 日公告，5000 張庫藏股庫藏股提前執行完畢，僅花 6 個交易日買回 ，平均每股買回價格 36.41 元，總計斥資 1.82 億元。

國光生原定 11 月 12 日至明年 1 月 10 日買回庫藏股，預計買回 5000 張，佔公司已發行股份總數 1.86%，實際買回期間是自 11 月 14 日至 11 月 21 日，等同僅花 6 個月交易日就完成此次庫藏股計畫。

回顧國光生執行庫藏股情形，首次申請買回是在 2014 年 12 月，當時買回 3000 張；2015 年 8 月則 5000 張；直到今年執行兩次庫藏股，分別在今年 6 月買回 3000 張、11 月買回 5000 張。

展望後市，國光生開始強化 CDMO 業務，雖然目前營收比重只有 5%，不過看好未來接單速度將會加快，且出貨量也會超過疫苗，成為公司主要成長動能。

國光生表示，除 CDMO 業務外，流感疫苗、自有品牌等產品，今年總出貨量約 2200 萬劑，以在手訂單來看，明年將成長至 3200 萬劑以上，未來隨著 CDMO 業務增加，預估 2026 年出貨量倍增至 1 億劑，較今年跳升近 5 倍。