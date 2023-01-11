IDC：去年第四季全球PC出貨量銳減逾28%

根據國際數據公司 (IDC) 週二 (10 日) 公布的報告，全球個人電腦 (PC) 在 2022 年第四季的出貨量低於市場預期，較去年同期銳減逾 28%，顯現受益於疫情時期的市場榮景已經終結。

該報告顯示，去年第四季全球 PC 出貨量為 6,720 萬台，年減 28.1% ，出貨量與 2018 年第四季相當，當時市場受到英特爾供應問題而遭受衝擊，也顯示出 PC 市場繁榮已經結束。

不過，儘管近期出現下滑，2022 年全年 PC 出貨量仍遠高於疫情前水準，達到 2.923 億台。該報告指出，主要問題來自於需求，因為大部分用戶目前都擁有相對較新的 PC，同時全球經濟正在惡化。

IDC 行動和消費設備研究經理 Jitesh Ubrani 表示，由於過去幾個月庫存過剩，多家廠商祭出折扣以刺激消費需求，如今許多通路的平均售價 (ASP) 也出現下跌。不過，PC 成品和零組件的庫存管理仍將是未來幾季中一項關鍵問題，並有可能進一步影響售價。

供應方的行動也表明，許多大型供應商抱持謹慎態度進入 2023 年，市場普遍認為，部分 PC 市場可能要到 2023 年底才會恢復增長，而整體市場會在 2024 年出現復甦。

IDC 全球行動和消費者設備副總裁 Ryan Reith 說道，連續幾季的下滑，清楚地描繪出 PC 市場的悲觀景象，但是，由於 2021 年 PC 出貨量接近歷史高點，因此數據會受到高基期的影響。

Reith 認為，仍有很多機會在前方，他堅信市場會在 2024 年復甦，同時也看到了 2023 年剩餘時間內的機會。

從個品牌來看，聯想 (0992-HK) 在 2022 年第四季出貨達 1550 萬台，市占率達 23.3%，位居榜首。惠普 (HPQ-US) 出貨 1320 萬台，市佔率為 19.6%。戴爾 (DELL-US) 出貨量 1080 萬台，佔 16.1%。蘋果 (AAPL-US) 出貨量 750 萬台，市占 11.2%。華碩 (2357-TW) 出貨 480 萬台，市佔 72%。