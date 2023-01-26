投資人等待關鍵經濟數據 美債殖利率小幅上揚

美國國債殖利率周四 (26 日) 小幅走高，投資人等待經濟數據，這些數據可能提供有關美國經濟在逆風持續之下表現的線索。

美東時間 5 點 45 分，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 1.1 個基點至 3.473%。2 年期國債殖利率上漲 0.6 個基點至 4.143%。

殖利率與價格呈倒掛關係，1 個基點等於 0.01 個百分點。

周四將發布一系列重要經濟報告，投資人將從中尋找有關美國經濟狀況和前景的線索。許多人擔心高通膨和高利率給經濟帶來的潛在壓力。

將公布的數據包括 2022 年最後一季的國內生產總值 (GDP) 數據，以及 12 月耐久財訂單和房屋銷售報告。每周首次申請失業救濟金人數數據也將同時公布。

投資人還將密切關注進一步的財報業績，尤其要密切關注企業的未來財測，這可能暗示它們對經濟的預期。美國航空 (AAL-US) 和英特爾 (INTC-US) 將在周四發布財報。

近幾個月來，對經濟衰退的擔憂加劇，因為許多投資人認為 Fed 升息的步伐可能導致經濟萎縮。

Fed 將於 1 月 31 日和 2 月 1 日舉行下次會議。隨著與持續對抗通膨，市場預計 Fed 將進一步升息 25 或 50 個基點。