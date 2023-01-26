紐約匯市—美元兌歐元下跌 投資者觀望下周美歐央行會議

美元周三 (25 日) 兌歐元下挫，但由於交易員在下周包括聯準會及歐洲央行的會議之前，不願進行太多重大押注，美元兌歐元的跌幅受到限制。

此外，亞洲大部分地區都在慶祝農曆新年假期，導致大多數主要貨幣維持區間波動。

交易員普遍預計聯準會將在下周三升息 25 個基點 (bps)，低於 12 月份的 50 個基點。 與此同時，歐洲央行幾乎承諾下周將其關鍵利率提高 50 個基點。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 認為，在下周央行會議之前，交易區間仍將明顯壓縮，他表示，由於美國商務部周四將公布其對第四季 GDP 的初步預估，本周晚些時候市場走勢有可能加快。

歐元上漲 0.23% 至 1.0913 美元，接近周一所觸及的 9 個月高點 1.0927。

周二公布的數據顯示，1 月份歐元區商業活動意外恢復溫和增長，歐洲央行進一步升息的預期也支撐了歐元。相較之下，美國 1 月份商業活動連續第 7 個月收縮。

澳元周三飆升至五個多月高位，此前公布的通膨數據好於預期，支持了澳洲央行進一步升息的理由。澳元兌美元周三上漲 0.76% 至 0.7099 美元。

美元兌日元匯率跌 0.42%，至 129.615 ，此前，日元在 1 月 16 日曾觸及近 8 個月高點 127.215。

周三波動較大的貨幣為加元。加拿大央行周三宣布升息 25 個基點，符合預期。央行在聲明中提到，在評估近期政策舉措的影響時，可能會將利率維持在這一水準，意即升息周期有望告一段落。

此一說法及較低的升息幅度，造成加元全線走弱，美元兌加元從 1.3365 上漲至 1.3426，然後漲勢縮小，並於上下浮動。

CIBC 分析師表示，加拿大央行再次上調利率，但發出了比預期更爲明確的信號，現在央行將採取觀望態度。貨幣政策報告對 GDP 增長和通貨膨脹的預測，與 10 月份相比幾乎沒有變化，這代表本次升息可能是這個周期的最後一次。

截至台北時間周四 (26 日) 上午 8 時許價格：