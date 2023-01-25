小摩分析師看空美股 堅信美國經濟會硬著陸

摩根大通首席美股分析師柯蘭諾維奇 (Marko Kolanovic) 對 2023 年初的美股反彈「完全悲觀」。而且，他表示正為上半年 10% 以上的回調做好準備。

他告訴投資人，他對市場「完全看空」：「基本面正在惡化。但是股指卻一直在上升。所以，在某些時候，價格必然會回調。」

柯蘭諾維奇上周將小摩對美股的看法削減至減碼。在最近一份報告中警告：目前市場尚未反映出經濟衰退的跡象。他的基本假設是美國經濟會發生硬著陸。

他說，「短期利率在過去六個月裡變動很大，它們可能還會走高一點，並保持在這個水平。」「消費者承擔了大量債務。利率上升。消費者雖然仍有韌性，這在某種程度上是我們去年看好的論點；但隨著時間過去，他們的適應能力越來越差。」

他引用近期關鍵經濟數據中令人不安的趨勢，包括供應管理協會 (ISM) 服務業、零售銷售和費城 Fed 調查，這些數據都是他轉空的原因。

柯蘭諾維奇說：「我們認為情況首先會惡化，變得更糟。」不過，以科技股為主的納斯達克綜合指數今年以來上漲超過 8%，而標準普爾 500 指數上漲近 5%；周二 (24 日) 收於 4016.95 點。

他認為，目前一些市場觀點認為即最糟的情況已經過去，「但我並不認為 5% 的利率能讓經濟正常運轉。」他指出，私募股權和風險資本家無法在這種環境下生存，「必須做出一些讓步，Fed 需要收手。」

而且，這可能會在今年以降息的方式發生。他說，「Fed 在某個時機儲會提供支持。所以，最大的問題是標普 500 指數的底部在哪裡，是在 3600 點？3400 點？3200 點？我們沒有非常堅定的信念。但的確認為一定會下跌。」「通常會有一些意想不到的事情發生。」

柯蘭諾維奇列舉美國國債和現金是目前資金可以暫時棲身之地。