iPhone提高自家零組件比重 分析師估蘋果EPS可增加0.5美元

從晶片到面板，近來有關蘋果公司改用自家研發零件的傳言不斷，Everscore ISI 的分析師預估，若傳言成真，每支 iPhone 成本將可省下 13 到 25 美元，並讓蘋果的每股獲利提升 0.40 至 0.50 美元。

彭博近期一連串報導指出，蘋果正積極發展自家零組件，以取代博通和高通的晶片，甚至正在自行研發顯示器，此舉呼應蘋果 Mac 以自研晶片取代英特爾產品、提高自有零組件的努力。

蘋果並未證實相關報導，而且這些零組件可能仍得依賴代工廠生產。

Everscore ISI 分析師 Amit Daryanani 認為，蘋果此舉不只能削減成本，還展現持續創新和推動產品差異化的企圖心。

他在周三 (18 日) 發布的報告中預估，若蘋果改用自家設計的無線晶片和顯示面板，EPS 將可增加 0.40 至 0.50 美元。

成本方面，Daryanani 預估每支 iPhone 成本將節省 13 美元至 25 美元。根據他的預測，每支 iPhone 數據機晶片的成本約 26 美元，如果蘋果的生產效率能媲美現有供應商高通 (QCOM-US)，將可省下約 9 美元。

此外，每支 iPhone 約為 WiFi / 藍牙晶片支付 5 美元給博通 (AVGO-US)，如果改用自研晶片，約可省 3 美元。

他還預測，每支 iPhone 的顯示器成本為 85 美元，如果蘋果生產效率媲美三星顯示 (SDI)，可以省下多達 14 美元。

蘋果提高自家零組件比重的傳言滿天黑。(圖: AFP)

Daryanani 最近把蘋果加入 Evercore ISI 的「策略性優於大盤清單」，保持「買進」評等，目標價為 190 美元。

蘋果 (AAPL-US) 預定 2 月 2 日公布 12 月為止的 2023 會計年度第 1 季財報，該股周三收盤下跌 0.54% 至每股 135.21 美元。

華爾街分析師大致上仍看好蘋果，例如瑞信分析師 Shannon Cross 在最新研究報告中，保留蘋果「優於大盤」評等，目標價為 184 美元。

Canaccord Genuity 分析師 T. Michael Walkley 雖然也保持「買進」評等，但把目標價從 200 美元下修為 170 美元。他認為蘋果 2023 年度第 1 季表現疲軟，雖然北美 iPhone 業績可能仍強勁，仍無法完全彌補消費者支出降溫對高價智慧手機需求的影響。