鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)目標價調降至90元，幅度約4.26%

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對台塑(1301-TW)提出目標價估值：中位數由94元下修至90元，調降幅度4.26%。其中最高估值99元，最低估值82元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予台塑(1301-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立8位、保守悲觀0位。
台塑(1301-TW)今(17日)收盤價為88.6元。近5日股價上漲0.45%，相關塑膠類指數近5日上漲0.58%，台灣加權指數上漲0.73%，股價波動與大盤表現同步。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。