巨大擬投資美專業室內自行車品牌Stages Cycling拿下32.5%股權

巨大 (9921-TW) 集團今 (20) 召開臨時董事會，決議通過透過其子公司 Gaiwin B.V. 之盈餘所得資金，執行策略投資。預計投資美國專業室內自行車品牌 Stages Cycling, Inc.，整體投資金額為 2000 萬美元。巨大指出，此一投資完整建構自行車騎行生態圈策略拼圖之一。

巨大指出，預計整體投資 Stages Cycling, Inc. 金額為 2000 萬美元，其中 650 萬元萬元取得 Stages Cycling, Inc. 32.5% 普通股股權，同時以 1350 萬美元取得該公司之可轉換公司債。此投資主要目的為擴展巨大集團於室內騎乘 (indoor cycling) 領域之事業版圖，也是完整建構自行車騎行生態圈 (ecosystem) 策略拼圖的重要一塊。

巨大主管指出，Stages 品牌創立於 2009 年，主要產品為室內自行車與功率計，目前為北美商用室內自行車領導品牌之一，近年重點開發的雲服務也在室內健身產業擁有相當的受眾基礎，許多大型連鎖健身中心都是 Stages 的客戶。在室外騎行領域產品，Stages 所銷售的功率計及碼表，在一般自行車消費者間也享有極佳的口碑。

巨大指出，目前 Stages 因供應鏈混亂、疫情後家用室內健身市場衰退、美國通膨升息等大環境因素，短期表現受到影響。但巨大集團仍看好室內騎乘的長期發展，期望未來投資後，能整合雙方的優勢，強化營運效率，提升獲利表現。

對於透過室內與室外騎行工具結合，巨大並且指出，將可以提供消費者更全方位的騎乘體驗，讓戶外騎乘者體驗完整的室內訓練以及雲端線上課程，也將室內健身客群帶到戶外，享受戶外騎乘的樂趣，全面滿足消費者室內室外、線上線下騎行品質兼備的需求。

同時，藉由雙方策略聯盟，巨大集團將可利用雙方在室內室外專業騎行運動領域的品牌優勢，有效整合雙方製造與市場通路資源，以期發揮最大綜效，一方面藉此提高產品與服務價值，另一方面為建構線上線下完整體驗之最佳騎乘生態圈布局，以達成逐步提升未來營運績效的長期目標。