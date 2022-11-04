巨大前三季純益年增16.5% 每股純益15.01元

巨大 (9921-TW) 今 (4) 日公布第三季財報，稅後純益達 20.01 億元，每股純益 5.35 元，前三季稅後純益達 56.3 億元，年增 16.5%，已逼近去年全年 59.3 億元，每股純益達 15.01 元。巨大指出，目前自行車高階產品仍供不應求。

巨大第三季營收 258.69 億元，創新高，毛利率 22.32%，季減 2.31 個百分點，年減 1.34%，稅後純益達 20.06 億元，季增 11.33%，年增 56.6%，單季每股純益爲 5.35 元。

巨大前三季營收 708.74 億元，毛利率 23.25%，年減 1.46 個百分點，稅後純益達 56.3 億元，年增 16.5%，每股純益 15.01 元。

巨大指出，由於去年高基期且受高階自行車及電動輔助自行車 (E-bike) 零件短缺、供貨不及影響，前三季集團自有品牌銷售成長不如預期。在美國市場中低階庫存水準升高，中高階無貨可賣，捷安特美國公司營收較去年同期減少超過 10%；捷安特歐洲公司營收較去年同期小幅減少；捷安特中國內銷顯著成長，業績成長 30%。

巨大持續看好 E-bike 成長動能，如供應問題能夠改善，可持續挹注集團營收，今年前三季 E-bike 銷售額已經占集團營收已接近 30%。

巨大指出，目前歐美市場通路存貨已逐漸回補，中低階存貨漸高，但高階產品仍供不應求，雖然市場需求較前兩年和緩，但是中長期來看，人們對環保及健康意識大幅提升，加上各國政府積極鼓勵民眾騎車代步運動，自行車產業仍充滿無限商機。