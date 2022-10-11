自行車廠Q3業績靚 巨大、明係及美利達同創新高

自行車整車廠巨大 (9921-TW) 今 (11) 日公布 9 月營收，達 80.05 億元，改寫同期新高，月減 8.11%，年增 22.81%，第三季營收 258.77 億元改寫新高，季增 13.77%，年增 29.73%；受惠需求暢旺帶動，包含巨大在內，美利達 (9914-TW) 9 月營收也以 31.57 億元，創同期新高，第三季營收 94.1 億元，也同創新高。

巨大前 9 月營收 708.82 億元，年增 14.51%。巨大指出，9 月營收成長，主要來自代工及自有品牌中國內銷持續強勁，其中代工業務匈牙利廠及中國各廠生產順暢；自有品牌銷售方面，捷安特中國內銷最佳，9 月營收成長 5 成；捷安特歐洲成長 1 成，主要來自電動輔助自行車 (E-bike)。

美利達 9 月營收 31.57 億元，創同期新高，月增 4.48%，年增 73.18%，第三季營收 94.1 億元，改寫歷史新高，季增 6.83%，年增 25.33%，前三季營收 263.74 億元，年增 15.88%。

明係 (6804-TW) 9 月營收 3.46 億元，創新高，月增 60.68%，年增 2.18 倍，第三季營收 7.79 億元，創新高，季增 6.89%，年增 1.64 倍，前三季營收 21.81 億元，年增 83.8％。明係表示，9 月營收大幅成長，是因上游零組件供料情形較改善，自行車中高階市場需求強勁。