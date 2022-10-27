〈財報〉旅遊熱潮推升租車需求 赫茲上季營收成長12%

赫茲 (Hertz Global Holdings Inc)(HTZ-US) 周四 (27 日) 公布上季營收成長 12%，原因是在休閒旅遊激增和汽車製造商生產受限的情況下，租車需求保持強勁。

截至 9 月當季，該公司營收從一年前的 22.3 億美元增至約 25 億美元，而淨利僅成長 1% 至 5.77 億美元，合每股 1.33 美元，這反映出為解決服務中斷問題而故意提高了維護成本。

赫茲 CEO 謝爾 (Stephen Scherr) 表示，「我們非常積極地管理車隊。」他說，赫茲與航空公司、酒店和其他機構共享同樣強勁的旅遊背景，「休閒、企業和我們的租車業務需求強勁」。

與航空交通和酒店預訂密切相關的汽車租賃行業出現強勁反彈，原因是在放鬆冠狀病毒限制後被壓抑的旅行慾望。

由於供應短缺，福特汽車 (F-US) 和通用汽車 (GM-US) 等汽車製造商難以滿足需求，消費者也越來越選擇租車。

赫茲股價在周四盤前交易下跌 3.7%。

赫茲上月表示，在 2021 年 10 月宣布 2022 年底採購 10 萬輛特斯拉 (TSLA-US) 電動車後，在未來 5 年內將再訂購多達 17.5 萬輛通用汽車電動車。

赫茲的目標是到 2024 年底，其 25% 的車隊將實現電動化。