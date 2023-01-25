〈Q4財報搶先看〉飯店業否極泰來 Q4樂觀一路延續至今年

去 (2022) 年第四季起，不少觀光業者營收衝高，晶華 (2707-TW)、寒舍(2739-TW) 單季營收創 2020 年第一季疫情以來新高，雲品 (2748-TW) 更創單季歷史紀錄，而遠雄來 (2712-TW) 也來到單季第四高，顯然解封後報復性消費湧現，飯店業景氣正逐漸擺脫疫情陰霾，不僅第四季財報繳出亮眼成績可期，今年也可望回到疫情前表現甚至超越過往。

晶華去年合併營收 56.01 億元，年增 13.6%，終結連 4 年衰退，並回到三年來高點，其中，第四季合併營收 16.66 億元，年增 23.22%，創 2020 年第一季以來高點。

寒舍去年合併營收 34.22 億元，年增 46.63%，也終結連 2 年衰退，第四季單季合併營收來到 11.9 億元，年增 52.96%，是 2020 年以來首見單季突破 10 億大關。

而雲品第四季合併營收 2.66 億元，年增 26.43%，創單季新高，全年營收達 20.74 億元，年增 42.97%，為歷年次高，反映年末尾牙活動、大型外燴和婚宴辦理需求湧現挹注。

晶華指出，台北晶華酒 12 月住房率達 80% 之上，房價平均已拉升至 5000 元以上，客房營收恢復為疫情前的 8 成左右，同時，館內餐飲和宴會表現均相當熱絡。

展望後市，晶華持續樂觀看待，除夕圍爐館內各餐廳多已客滿，外帶年菜同樣熱銷，接著春酒旺季將登場，隨著企業舉辦尾牙和春酒意願提升，有助拉抬提升第一季營運動能。

寒舍則提到，隨著商務客來台較觀光客快速回升，第四季表現較預期還好，商務來客已恢復到過去 9 成水準，今年將力拚轉盈。

而雲品與總太地產聯手推出的台中水湳圓觀將於 4 月加入營運行列，使君品 Collection 的委託經營與直營宴會廳總桌數躍升至 900 桌，君品 Collection 婚宴接單至少已看到 2024 年第一季，宴會詢問度仍相當高，今年營運動能勢必看漲。