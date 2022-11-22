〈飯店營運加溫〉三大業者尾牙接訂熱絡 除夕圍爐一位難求

飯店餐飲即將迎來尾牙、除夕圍爐旺季需求，雲品 (2748-TW) 今 (22) 日指出，旗下多數館內餐廳除夕訂位數已超過 90% 甚至客滿，晶華 (2707-TW) 則表示，今年尾牙春酒業績估可增 25%，且台北晶華除夕已全數客滿，寒舍 (2739-TW) 也表態，旗下寒舍艾美和台北喜來登圍爐均已一位難求。

雲品指出，旗下飯店和館外餐飲的除夕圍爐宴訂位情形較往年更熱門，多數館內餐廳的訂位數已超過 9 成，甚至客滿。

其中，雲品旗下君品 Collection 針對旗下三處委託經營處皇家薇庭、蘭克斯特和茹曦酒店宴會廳，由於開放免 1 成服務費的最後席次預定優惠，樂觀估所有除夕圍爐席次，將在 12 月初完售。

雲品進一步表示，由於今年強打無條件取消的婚宴方案和企業春酒尾牙奏效，下半年和明年上半年的周末宴會訂單滿手，場地已一廳難求，餐飲業務動能正快速升溫。

晶華則說明，尾牙春酒的接訂狀況較去年好，目前並未見退訂情形，預計總業績將較去年成長 25%。

而台北晶華酒店除夕圍爐當晚全館餐廳已客滿，加開的大型與中型宴會廳、以及柏麗廳的第二輪餐期，也全數客滿，均未接到消費者延期或取消的通知；至於除夕住房率已近 80%。

寒舍表示，旗下台北寒舍艾美和台北喜來登兩大飯店除夕圍爐已全數滿位，而假日尾牙宴同樣全滿，相當熱絡。