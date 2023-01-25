〈人物側寫〉麗臺董座盧崑山 默默支持台灣足壇的科技大老

四年一度的世界盃足球賽去年 12 月在卡達順利落幕，當時全台都籠罩在世足風潮中，而不說你可能不知道，顯卡廠麗臺 (2465-TW) 董事長盧崑山相當熱愛足球，更因此投資創立《麗台運動報》(LTSports)，在體壇扮演重要角色，時至今日，他仍持續默默支持花蓮地方足球隊。

盧崑山年輕時也曾是足球隊員，雖然後來因故無法繼續運動員生涯，才轉戰科技領域，不過他並未忘記當初的足球運動員夢，同時他也認為台灣需要提振運動風氣，2001 年在一次機緣下，投資創立《麗台運動報》，報導國內外體育新聞，當時與《大成體育報》並列兩大運動報。

雖然受大環境影響，《大成體育報》在 2006 年 2 月停刊，《麗台運動報》則是在 2004 年轉型為網路報，持續更新至今，為讀者提供棒球、籃球、足球、網球、電玩、運動商品等各領域體育相關新聞，目前《麗台運動報》事由麗臺關係企業麗台育樂傳播股份有限公司出版。

值得一提的是，盧崑山對台灣足壇貢獻良多，他曾在 2005 年代理擔任中華民國足球協會理事長，並在 2010 年至 2013 年擔任中華民國足球協會理事長一職，期間致力推廣國內足球賽事、提升風氣。

近幾年，隨著台灣選手在國際賽場上發光發亮，台灣運動風潮也逐步興起，雖然盧崑山目前並未擔任足協重要角色，但每年仍低調贊助花蓮地方足球隊，在本業經營外，也足以顯現他對足球領域的熱愛，及培育選手的不遺餘力。