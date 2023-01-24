〈Q4財報搶先看〉線束大廠各擁利基 貿聯-KY、信邦獲利衝高

線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 除了受惠電動車、資料中心等線束出貨升溫，加上併購 INBG，營運大躍進，另一大廠信邦 (3023-TW) 也因車用、綠能等應用大幅成長，兩家公司去年第四季及全年獲利都可望改寫同期最佳。

貿聯去年第四季雖受年底假期、以及資本設備出貨遞延影響，營收 135.22 億元，季減 6.9%，但在併購效益挹注下，仍年增 69%、創同期新高，全年營收跨越 500 億元大關，來到 536.62 億元，年增 87%，也是歷年最佳。

貿聯去年前三季稅後純益 29.16 億元，年增 98.7%，每股純益 19.14 元，創同期最佳，也已賺贏前年一整年，法人預估，貿聯第四季仍能維持半個股本以上的獲利，全年每股純益上看 24 元。

而貿聯近日也完成海外第五次可轉債訂價，轉換價 288.65 元，相較 1 月 17 日收盤價 251 元，溢價幅度 15%，貿聯此次海外可轉債發行總額 1.5 億美元 (約新台幣 45.5 億元)，募集資金將用以支應海外購料需求，若海外可轉債全數轉換，對原股東股權稀釋比率約為 9.16%。

信邦去年第四季營收 82.40 億元，季增 0.72%、年增 25.9%，寫下單季新高；全年營收 308.86 億元，年增 20.21%，為連續第 13 年寫下歷年新高；五大事業中以車用、綠能動能最為強勁，成長 3-4 成，醫療及工業也成長 18% 上下，僅通訊及電子周邊持平。

法人則預估，信邦去年第四季獲利可望維持高檔，每股純益仍有 3 元上下水準，全年每股純益將達 12 元，改寫歷年最佳。信邦前三季稅後純益 22.83 億元，年增 21.1%，每股純益 9.71 元，也直逼前年整年水準。