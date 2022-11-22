〈飯店營運加溫〉遠雄來下半年住房率拉升 將開拓二大新客源

遠雄來 (2712-TW) 總經理沈建劭最新指出，上半年遠雄悅來飯店住房率平均約 30%，但平均房價 4317 元，年增 30.4%，隨著疫情趨緩，下半年住房率已明顯回升，估至年底前平均將拉升至 50% 之上，再加上開始加強經營 MICE 市場、爭取 Inbound 旅客，營運持續升溫。

上半年因有疫情擴散衝擊，遠雄悅來平均住房率僅 30% 左右，不過，平均房價 4317 元，年增 30.4%，已見明顯回升，在花蓮地區國際觀光旅館營收排行第三，僅次瑞穗天合、太魯閣晶英。

進入下半年後，隨著國旅快速復甦，沈建劭表示，下半年住房率估將在 50% 上。

展望後市，在疫情趨緩，國旅復甦，以及邊境逐步開放趨勢下，沈建劭說明，將加強進行產品開發升級，例如開發在地旅遊行程如賞鯨、溯溪和野溪溫泉，婚宴產品包裝住房和旅遊。

另一方面，遠雄來也將加強拓展 MICE 市場，提供學術研討會議、工商洽談、產品發表會等，同時，強化經營 Inbound 旅行社，以爭取 Inbound 旅客，預料此兩大新業務貢獻營收將在明年開始發酵。

遠雄悅來日前完成大廳等公共空間升級、客房全新打造，現正進行大型改裝的最後階段，全力在觀光市場完全復甦前做足準備。