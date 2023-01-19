〈財報前瞻〉Paypal Q4業績看俏 富國大讚：高層聚焦「有賺頭的成長」

PayPal (PYPL-US) 將於 2 月 9 日公布第四季財報，在此之前，富國銀行分析師大讚現況。

富國銀行分析師周三 (18 日) 報告指出，app 數據顯示，第四季每日活躍用戶 (DAU) 季增 2%，同時 SpendingPulse 12 月的電商數據有所回升。

該銀行的分析師寫道：「由於宏觀狀況，營收接下來成為搖擺因素，PayPal 管理層仍對今年實現 EPS 年增 15% 的能力充滿信心，因為利潤率應年增 100 個基點以上，我們喜歡 PayPal 這種轉變，轉為聚焦更能獲利的成長，若該公司能在核心市場維持市占，我們認為股價會進一步上漲。」

他們給予「加碼」評級，目標價 95 美元。

此外，美銀分析師也發布一份聚焦 PayPal 財報的研究報告，給予該股「買進」評級以及 112 美元的目標價。

美銀分析師說：「過去幾個月來，針對 Paypal 市占和競爭力的爭論已經升級，但尚且沒有明確數據能讓說法定案，在該公司營收預估停止下降前，股價可能會持續受市場高度關注。」

報告中說：「我們也認為，該公司管理層對市占指標更明確和詳細的看法，可能會引起華爾街讚賞。PayPal 將在第四季財報電話會議上提供 2023 年的初步財測，我們認為，9% 成長的賣方共識有適度下修的可能性。」

PayPal 周三大跌 3.58%，收每股 77.31 美元。