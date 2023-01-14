葉倫估最快1/19達債務上限 敦促國會及時行動

美國財政部長葉倫週五 (13 日) 通知國會，債務上限最快下週四 (19 日) 觸頂，美國財政部將開始採取某些「非常措施」來防止美國違約，敦促國會迅速採取行動。

近年來，隨著美國聯邦支出達到歷史最高水平，美國國家債務不斷膨脹，債務上限已自 2021 年 12 月提高到 31.381 兆美元 (增幅 2.5 兆美元)。不過，隨著美國去年 12 月份的預算赤字較前年同期暴增 3 倍，債務上限警報再度響起，若無法再度提高，美國債務將再度面臨違約危機。

債務上限警報再度響起，最快下週四 (19 日) 違約 (圖片：AFP)

葉倫週五致函國會警告，美國最快會在下週四 (19 日) 達到 31.4 兆美元的債務上限，未能履行政府義務，將會對美國經濟、所有美國人的生計，以及全球金融穩定造成無法彌補的損害。

葉倫提到，美國財政部目前可以採取某些「非常措施」，繼續支付美國政府的債務，以避免美國違約，但這類措施只會在有限時間內幫忙。

葉倫指出：「由於多種因素，非常措施可能持續的時間存在相當大的不確定性，現金和特別措施不太可能在 6 月初之前耗盡。」她敦促國會及時提高或暫停上限，以避免造成深遠的經濟損失。

參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 與少數黨領袖傑佛瑞斯 (Hakeem Jeffries) 發布聯合聲明指出，國會需要採取行動，阻止災難性債務違約發生。

外界預計國會將在議員在 8 月份國會休會前就提高債務上限採取行動。許多共和黨員希望逼迫拜登政府就聯邦支出做出重大讓步，包括砍掉社會安全及健保經費，還換取通過提高上限的法案。民主黨員則完全拒絕就此問題進行談判​​。

美國兩黨政策中心財政政策主任 Shai Akabas 指出：「現在不是恐慌的時候，距離違約還有好幾個月的時間，雙方可能需要做出一些妥協。對於政策制定者來說，現在當然是開始認真談判的時候了。」