劉鶴：今年中國經濟會整體好轉 成長率很可能達到正常水準

去年全年中國經濟成長寫下 50 年來次低紀錄後，國務院副總理劉鶴表示，今年中國經濟會整體好轉 成長率很可能達到正常水準，且政府不可能重返計畫經濟。

劉鶴周二（17 日）在世界經濟論壇（WEF）上說，今年中國經濟會整體性好轉，成長率達到正常水準，他預估今年進口會明顯增加，企業會增強投資力道，民眾消費會回歸常態。

劉鶴有信心，國內生產毛額（GDP）成長率將回到接近 6% 的水準。國家統計局周二發布的數據顯示，去年全年 GDP 擴張 3%，優於經濟學家原估的 2.7%。上季經濟較一年前成長 2.9%，也優於經濟學家原估的 1.6%。

這代表中國去年全年經濟成長，未達官訂「約 5.5%」成長目標。事實上，北京早就暗示全年經濟成長可能無法達標。中共在去年 4 月召開中央政治局會議時，仍指示要「努力實現全年經濟社會發展預期目標」，但中共在同年 7 月舉行政治局會議時，卻未明確提及這項目標。

劉鶴說：「轉型總體平穩順利，經過了一段高的感染，現在大部分社會成員已經恢復了正常的狀態，達峰的時間和恢復正常的時間是比較快的，從某種意義上超出了我們的預期。」

劉鶴表示，中國的生產生活已全面恢復正常，餐飲、旅遊等產業均開始恢復正常，且今年春節期間，探親訪友人次預估將達到 50 億人，規模龐大。

他並在論壇上說，「共同富裕」是中國的長遠任務，但這並非平均主義與福利主義，中國也絕不可能搞計畫經濟。

在房市方面，劉鶴表示，從 2021 年以來，房市出現一些變化，建商的流動性普覺較差，資產負債表惡化，部分指標性建商面臨重大風險。不過，他也說，透過鬆綁房市管控措施，「我們看到最近以來中國的市場在房地產方面已經出現了明顯的變化。」

《新華社》上周五報導，金融部門開年推出新方案，表示要改善優質建商資產負債狀況，改善 30 家試點建商的「三線四檔」規則，並提出人民幣 1,000 億元住房租賃貸款支持計畫。