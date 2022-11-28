分析師：加密貨幣已死 投資Coinbase是在浪費時間

瑞穗證券分析師 Dan Dolev 表示，隨著全球第二大加密貨幣交易所 FTX 聲請破產保護，他認為加密貨幣「已死」，並且看跌加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US)。

Dolev 在接受採訪時表示：「我認為加密貨幣已死，而投資 Coinbase 這檔股票只是在浪費時間。」目前，加密貨幣市場總市值約 8170 億美元，而一年前，加密市場總市值達到 3 兆美元。

升息和對經濟衰退的擔憂加劇，導致加密貨幣今年萎靡不振，許多相關大型業者倒閉。但在 FTX 崩潰後，數位資產遭到更大打擊。

FTX 破產事件持續帶來影響，管理人員在清算中發現，FTX 對幾名最大債權人的欠款達 31 億美元。未償還資金的規模，引發了人們對更多數位資產機構將倒閉的擔憂。

受到 FTX 事件影響，Coinbase 表示公司將其招聘和機構入職團隊裁減 60 多名人力。Coinbase 發言人表示，裁員將有助公司盡可能高效運作。

Needham 資深研究分析師 John Todaro 將 Coinbase 今年營收預期自 45.4 億美元下調至 34.9 億美元，並且將 Coinbase 的目標價自 173 美元下調至 89 美元，但維持評級為「買進」。

不過，儘管近期華爾街對 Coinbase 的信心逐漸減弱，有「女股神」之稱的方舟投資 (Ark Invest) 執行長伍德 (Cathie Wood) ，依然對該公司前景充滿信心，持續逢低買近。

數據顯示，自 11 月初以來，方舟投資已買入超過 130 萬股 Coinbase 股票，目前方舟投資對 Coinbase 的總持股達到 840 萬股，相當於 Coinbase 流通股總數 4.7% 左右。