VIX 指數跌至數月來新低 策略師憂美股反轉將盡

華爾街的恐慌指數已跌至數月來的新低，策略師們擔心，這可能是近期股市反彈即將結束的一項警告。

策略師們擔憂，作為「美股恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數 (VIX) 處在低檔，表明投資人可能對其投資組合的風險過於自信，一旦出現動盪，就很有可能加劇市場混亂。此外，VIX 指數將很快回到至長期平均值，最近的市場反彈恐怕即將結束。

瑞士信貸首席股票策略師兼量化研究主管 Jonathan Golub 週二 (17 日) 給客戶的一份報告中表示，VIX 低迷，意味著美股可能已經計入經濟展望略為轉好的跡象，這將使得市場容易出現短期內反轉走勢。

「雖然經濟環境在過去三個月變得有利，但我們認為大部分上漲空間已經反映在較低的 VIX 和較高的股價中。」Golub 說。

另有分析師認為，從純技術面來看，VIX 正在發出警告信號。據 Fairlead Strategies 首席技術分析師 Katie Stockton 使用的模型，VIX 指數正顯示出「超賣」。

Stockton 週二表示，VIX 指數突破 22，可能預示著股市可能會迎來另一輪動盪。

VIX 指數上週五收於略高於 18，是自 1 月以來的最低收盤水準。但隨著標普 500 指數在週二小幅收低，VIX 指數已小幅回升至 19.36。

美國合眾銀行財富管理公共市場部主管 Lisa Erickson 表示，有鑑於市場環境動盪，她建議客戶布局高股息股。她認為，2023 年上半年經濟環境仍可能繼續對帶來挑戰，因此建議續抱高股息股，並關注接下來的市場走向。