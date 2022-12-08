加密貨幣熊市衝擊 Coinbase執行長預估今年營收將砍半

加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 執行長 Brian Armstrong 表示，由於近期加密貨幣大幅下跌，並且競爭對手 FTX 破產使投資人投資信心產生動搖等因素，Coinbase 全年的營收恐將砍半，甚至是縮減更多。

Armstrong 表示，去年，公司實現了大約 70 億美元的營收，以及大約 40 億美元的正 EBITDA，然而，隨著環境的變動，今年的一切都在下跌，預期大約將會是這個數字的一半或甚至更少。

隨著虛擬貨幣價格暴跌，許多投資人紛紛拋售。今年迄今，Coinbase 的股價在下跌 83% 以上。今年第三季該公司的營收僅有去年第四季的 25%，當時比特幣價格創下史上新高。

自去年上市後，Coinbase 招兵買馬以對應加密貨幣交易工具激增的需求，以及市場對新興硬幣的熱情，但該領域的動能在 2022 年完全逆轉，迫使 Coinbase 進行裁員。今年 6 月，Coinbase 透露正要減少 18% 全職人力，換算超過 1000 人遭裁員。

瑞穗證券分析師 Dan Dolev 表示，他認為加密貨幣「已死」，並且看跌 Coinbase。「我認為加密貨幣已死，而投資 Coinbase 這檔股票只是在浪費時間。」

Needham 資深研究分析師 John Todaro 將 Coinbase 今年營收預期自 45.4 億美元下調至 34.9 億美元，並且將 Coinbase 的目標價自 173 美元下調至 89 美元，但維持評級為「買進」。