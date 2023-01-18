中國邁向人口負成長時代 四大衝擊迎面襲來

中國進入人口負成長時代，出生人口跌破 1,000 萬人，老年人口比率接近 20%，這一系列人口結構變遷，將母嬰商品市場、教育體系、房市、勞動力供應帶來深遠影響。

《第一財經》報導，英大證券研究所所長鄭後成表示，母嬰、兒童商品首當其衝。新出生人口持續減少，導致國內奶粉市場總量不斷萎縮，考慮到新出生人口變化對市場影響的滯後性，未來兩年國內嬰幼兒配方奶粉市場仍難見底。

中長期來看，出生人口跌破 1,000 萬對教育體系也將產生較大影響。《2021 年全國教育事業發展統計公報》顯示，2021 年普通本科招生 444.60 萬人；職業本科招生 4.14 萬人；高職（專科）招生 552.58 萬人（含五年制高職轉入專科招生 45.20 萬人）。換句話說，2021 年本專科招生規模達到 1,001.32 萬人，比 2022 年出生人口多 40 多萬人。

隨著人口結構巨變，房市或許也將迎來重大變化，未來為剛需「接盤」的數量恐怕會越來越少。

數據顯示，2022 年，房屋銷售面積為 135,837 萬平方公尺，較上年下降 24.3%，房屋銷售額為人民幣 133,308 億元，銳減 26.7%。58 安居客房產研究院分院院長張波說，「這個降幅是比較多的」，房地產進入下一輪周期以後，整個需求減少是需要直接面對的問題。

去年 7 月貝殼研究院發布的《2021~2035 年我國住房需求預測》指出，2021~2035 年中國住宅總需求已進入下降期，預測到 2035 年住宅總需求降至 13.3 億平方公尺。

人口進入負增長階段，不同區域和城市的房市落差將進一步加劇。張波說，經濟比較強的城市、比較大的城市群，對人口的吸引力更大，這會進一步加劇經濟欠發達區域的人口外流。

中小城市研究院院長牛鳳瑞認為，從全國人口布局來看，近年來人口流動出現兩大趨勢，一是中部、西北、東北等地的人口向東南沿海聚集，二是在各省域內部，中小城市、農村人口向中心城市流動。

目前中國城鎮化仍持續發展，人口朝工資高、生態環境好、適宜居住地方遷移，很多地方都面臨人地關係再調整的問題。在這個過程中，人口輸入地需要蓋新房子，人口流出地的房子面臨廢棄窘境。

牛鳳瑞說，人口數量會影響勞動力供給。現在中國處於高齡化日益明顯階段，且人口預期壽命越來越長，政府延後退休年齡，可抵銷勞動力供給減少的影響。