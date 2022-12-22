Netflix計劃投資逾9億美元 在紐澤西建影視製作中心

影音串流平台 Netflix(NFLX-US) 在週三 (21 日) 表示，計劃在紐澤西海岸一座前陸軍基地建造最先進影視製作中心，預估將斥資逾 9 億美元，創造數千個就業機會。

Netflix 將以 5500 萬美元的金額，購入蒙茅斯堡 (Fort Monmouth) 軍事基地共 292 英畝的土地，並投資 8.48 億美元，打造 12 個攝影棚和與其他電影業相關用途設施。

Netflix 共同執行長兼內容長 Ted Sarandos 表示，Netflix 新影視製作中心帶來數千個工作機會以及數十億美元經濟產值，促進地方和紐澤西州經濟，同時發展出一個充滿活力的生產系統。

紐澤西州州長 Phil Murphy 表示，這項變革性投資將成為創造繁榮產業的基石，將近 10 億美元的電影製作支出，將進一步鞏固紐澤西州作為電視和電影業新興領導者的地位。

先前知情人士表示，Netflix 計劃明年初擴大在新片上線前搶先觀看內容的訂閱用戶規模，將在全球範圍內擴大到數萬人，而目前約 2,000 多個訂戶能搶先看新片內容。

此舉是 Netflix 為確保在內容上的每一筆費用投入都能緊緊抓住其全球 2.23 億訂戶的眼球，與此同時也是該公司更加嚴格審視內容支出與聚焦獲利能力的舉措。

Netflix 第 3 季全球新增 241 萬用戶，並預測第 4 季可望再增加 450 萬用戶，顯示訂閱會員流失的最糟情況已過去，同時獲利、營收也雙雙優於市場預期。