美股重點新聞摘要2023年01月18日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：聯合航空 (UAL)

日本央行利率決策

IEA 原油市場月報

美國 12 月 PPI、零售銷售、工業生產、1 月 NAHB 房產市場指數

蘋果推新款 MacBook Pro 與 Mac Mini 搭載效能強大的高階 M2 系列晶片

蘋果周二（17 日）公布今年首批新產品，推出速度更快的 MacBook Pro 和 Mac mini，雖然外觀和上一代沒有差異，但最大賣點是搭載新一代 M2 Pro 或 M2 Max 晶片。閱讀全文...

荷蘭首相：關於對中晶片禁令的討論已取得進展

荷蘭首相呂特 (Mark Rutte) 周二 (17 日) 表示，和美國在對中國晶片出口限制方面的討論已取得逐步進展。閱讀全文...

歐洲央行評估放慢緊縮步調 出現 3 月改升 1 碼聲音

彭博引述知情人士說法報導，歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德上月暗示放緩升息步調之後，決策官員開始考慮這項做法，代表 2 月雖然仍可能升息 2 碼，但 3 月轉為升息 1 碼的可能性正在升高，歐元兌美元周二 (17 日) 應聲走貶。閱讀全文...

OPEC 月報：今年中國石油需求有望反彈

石油輸出國組織（OPEC）周二（17 日）表示，由於中國鬆綁對新冠疫情嚴格限制，今年該國的石油需求將反彈，並推動全球經濟成長。但該組織對今年全球經濟前景抱持「謹慎樂觀」態度。閱讀全文...