PC銷售持續惡化 古根漢喊賣微軟

在全球經濟放緩的風險下，華爾街投行古根漢 (Guggenheim) 對微軟股票的看法越來越悲觀。

古根漢分析師 John DiFucci 周二 (17 日) 將微軟 (MSFT-US) 股票評級自「中立」降至「賣出」，並設定新目標價每股 212 美元，較現行股價隱含跌幅約 12%，理由是他檢視產業後發現，大企業與小公司的軟體需求均在惡化。

他寫道：「雖然大多數投資者認為微軟是可承受任何風暴的大型穩定企業，但該公司確實存有脆弱性，有些弱點在宏觀經濟放緩時會加劇。」

微軟周二傳出多個部門共裁員 1.1 萬人或約 5% 人力，當日股價小升 0.47%，收每股 240.35 美元。微軟沒有立即回應對該分析報告置評的請求。

DiFucci 表示，微軟對中小企業的曝險較大，若發生經濟衰退，中小企業的境況恐比大公司更糟，且微軟 Windows 部門佔其獲利 20% 以上，因此若電腦需求疲弱，獲利恐受到負面衝擊。

個人電腦的銷售前景一直在惡化。 根據 IDC 數據，第四季全球 PC 出貨量年減 28%，新冠疫情大流行激起的榮景持續黯淡消退。

該分析師認為，微軟的 Azure 雲端運算業務是另一個風險領域，他表示：「若宏觀經濟放緩時間拉長，沒有人能倖免。」