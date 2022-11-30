中國防疫政策可能轉向 在美中概股料創史上最大單月漲幅

在美上市中概股 11 月可望創下史上最大單月漲幅，原因是中國政府可能調整「清零」政策，令投資人士氣大振。

那斯達克金龍中國指數周二（29 日）收盤大漲 5.1%，本月來累計漲幅達 30%，為 2001 年有史以來最大單月漲幅。本月來阿里巴巴 (BABA-US) 股價勁漲逾 25.5%，拼多多 (PDD-US) 暴漲逾 43%，京東 (JD-US) 的漲幅也達到 42.8%。

雖然中國政府未下達提高疫苗接種率的硬性命令，但當局已表態會讓更多老年人打疫苗。衛健委官員也表示要防止防控措施層層加碼。

摩根士丹利策略師 Laura Wang 在給客戶的報告中寫道，「我們認為經濟重啟之路雖崎嶇難行，但不致脫軌。」

余向榮等花旗分析師也說，政府在推動經濟重啟方面的指示非常明確，應該不會加強防疫措施；經濟是否重新開放取決於疫情，但北京仍有迴旋餘地。

國家衛健委發言人米鋒周二在國務院聯防聯控機制記者會上表示，目前各地正在抓實抓細做好疫情防控，要根據檢測、流調結果，做好風險研判，精準判定風險區域；封控管理要「快封快解、應解盡解」，減少給民眾帶來的不便。

國家疾控局監督一司司長程有全則在記者會上說，近期民眾反映的問題，主要不是針對疫情防控本身，而是集中在防控措施簡單化、層層加碼、「一刀切」、忽視民眾訴求，有的地方隨意擴大管控區域，一封了之，有的封控後，長時間不解封，有的地方未經批准，動不動就「靜默」。