圓點奈米布局兩大領域 營運拚逐季增

圓點奈米 (6797-TW) 總經理簡建興表示，進入後疫情時代，今年營運重點布局精準醫療與再生醫療兩大領域，以廠中廠的模式，與歐洲、亞洲大廠合作，並預計第二季推出再生醫療概念機，力拼營運逐季加溫。

精準醫療方面，董事長章季芸指出，主攻精準醫療領域中的科研市場 (RUO Market) ，此領域為多類型檢體純化需求，提供速度更快、誤差更少、費用更低、彈性更大的下一代萃取設備，並已打入國際一線大廠，加上目前許多實驗室設備老舊，汰換商機的潛在需求龐大。

再生醫療部分，簡建興說，細胞治療流程中，細胞分選純化為關鍵步驟，功能性磁珠可有效進行分選，提升效率，耗材即可貢獻營收。

因此，圓點奈米結合自動化設備的多年經驗，新型細胞分選機台，初步確認可在分選、清洗的過程中，讓細胞仍然保有活性，預計於第二季推出概念機。



簡建興強調，今年兩大營運布局方向明確，並依目標順勢調整團隊，以期創造更穩定的營收動能。若以產品別來看，今年試劑與儀器占比約為 45% 比 55%。

圓點奈米的檢測儀器在韓國仁川機場、台灣疾管局、歐盟臨床診斷中心均獲採用，並在美國、歐盟、加拿大取得 25 項專利。

此外，圓點奈米的核心在於能製造出均勻粒徑的超順磁性氧化鐵 (SPIO) 奈米粒子，並利用磁性奈米粒子的特性，純化病毒 DNA，進而達到精準檢測。新冠疫情高峰期，曾創下將檢測試劑賣出 80 餘國的紀錄。