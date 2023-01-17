晶心科攜手Parasoft 加速車用電子認證流程

RISC-V 處理器核心供應商晶心科 (6533-TW) 今 (17) 日宣佈，與全球領先的自動軟體測試公司 Parasoft 建立夥伴關係，基於嚴謹的 ISO 26262 認證流程為晶心科 RISC-V 車用平台提供堅實的軟體測試解決方案。

晶心科表示，Parasoft C/C++test 無縫銜接自家 AndeSight IDE 的整合開發環境，透過結合雙方工具，軟體開發人員可以配置快速且可擴展的 CI/CD 流程鏈，並自動化測試流程；Parasoft 為車用安全生命週期提供一套完整的測試解決方案，能縮短嚴謹的車用產品認證流程，並加速客戶上市時間。

晶心科指出，功能安全強化的 AndesCore N25F-SE 是業界第一個完全符合 ISO 26262 功能安全標準 ASIL-B 認證，適用於車規應用的 RISC-V CPU IP，為 32 位元 CPU 核心，支持標準的 IMACFD 擴展指令集，包括高效整數指令集和單 / 雙精度浮點運算指令集，結合第五代 AndeStar V5 擴展指令集，以進一步提高性能並顯著降低程式碼的大小。

N25F-SE 的高效能五級管線在高工作頻率和精簡設計間達到良好的平衡，與同系列產品 N25F 一樣，具有豐富的可配置選項，並且所有選項均通過 ISO 26262 認證，因此 SoC 設計團隊在提供車用解決方案時，不會受限於某一種特定的 CPU 配置。

此次合作結合雙方資源，確保遵循 ISO 26262 標準，並有助提升開發人員的靈活性和生產力，此外，在進行靜態程序分析和單元測試時利用這些預先建立的容器，能夠達到很好的效果。