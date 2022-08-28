光鼎助攻玉山生醫 完成開發猴痘病毒PCR檢測試劑組

國內生技廠玉山生醫開發出猴痘病毒 PCR 檢測試劑組，可準確檢測猴痘病毒 DNA 序列，已經能提供給學術研究使用。據了解，該產品是透過光鼎生技 (6850-TW) 旗下毛細管電泳核酸技術平台開發而成，有望藉此防止猴痘病毒流行。

玉山生醫開發的猴痘病毒 PCR 檢測試劑，除了藉由光鼎的研發技術平台外，也使用光鼎的儀器跟卡匣，該猴痘 PCR 檢測試劑可準確檢測樣品中的猴痘病毒 DNA 序列。

此外，為減少偽陽性產生，試劑盒內包含兩對專一性引子，引子設計出自於 CDC 和 Kulesh 等人的出版物，主要目的是減少傳播並防止猴痘病毒的流行，目前試劑組僅供研究使用，售價 1633 美元、新台幣近 5 萬元。

光鼎為亞洲唯一毛細管電泳檢測業者，透過毛細管電泳系統開發出的核酸檢測儀器，屬於開放式平台，可檢測任何基因定序，因此客戶多為科研單位，包含台灣大學、陽明大學、臺大醫院、馬偕醫院等，另外國內多家檢測試劑廠也都會使用，此次更助攻玉山生醫完成猴痘病毒 PCR 檢測試劑的研發。

董事長蔡守冠表示，由於公司聚焦在金字塔頂端的科學研究單位，並站穩市場第二大，隨著客戶應用持續擴大，加上國內外布局發酵，市占率有望進一步提升，且每年營收將維持 50% 以上的年增幅。

蔡守冠指出，除了開放平台外，自行開發的產品也會持續朝向臨床診斷、基因檢測等應用發展，目前正在開發全球首個 POCT 應用的電泳檢測產品，產品上市後，將有助其他儀器與高毛利的耗材出貨量增加。

光鼎上半年稅後純益 2376 萬元，年增 95.9%，每股純益 1.08 元。累計前 7 月營收 1.08 億元，年增 44.6%。