寶齡快篩試劑不受變異株影響 可測出Omicron BA.5

寶齡富錦 (1760-TW) 今 (29) 日宣布，旗下飛確抗原快篩劑透過醫學中心，針對 Omicron BA.5 (B.1.1.529)變異株進行病毒偵測效能試驗，數據顯示，快篩試劑可偵測出病毒，顯示該產品不受病毒變異影響。

近期每日本土新增病例落在 2 萬例左右，今日就驗出 94 例感染 BA.5，甚至出現首例本土 BA.5 重症死亡個案，國內 BA.5 疫情開始上升。寶齡也委託全台少數具有培養 Omicron BA.5 (B.1.1.529) 活病毒株能力的醫學中心，進行病毒偵測效能試驗。

據數據顯示，寶齡旗下飛確 / 飛確 RV2 新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑，可偵測 Omicron BA.5 (B.1.1.529) 變異株，顯示寶齡生產的抗原快篩試劑，不受病毒變異影響。

寶齡強調，秉持提供優良產品精神，針對世界衛生組織 (WHO) 公布的流行病毒株進行收集並建立病毒庫，從早期 Alpha、Beta、Gamma、Delta 至現今流行之 Omicron，持續監控產品對變異株的偵測效能，協助防堵疫情擴散。

此外，寶齡正在加緊研發結合 Flu A 與 Flu B(流感病毒 A、B 型) 及 Covid-19 的三合一快篩試劑，預計此產品可協助第一線醫護人員判讀流感及新冠肺炎，並及早提供適當治療。