普生檢測試劑新品上市 明年營運拚重回疫情前

檢測試劑廠普生 (4117-TW) 受到新冠檢測需求下降，今年營收大幅下滑，公司預期，明年新產品將陸續上市，包括核酸檢測一體機、多樣化試劑產品，且正在與客戶洽談訂單量，明年營運有望回到疫情前水準。

總經理林孟德表示，過去試劑與檢測機器分開銷售，其檢測機器也能使用不同廠商的試劑，導致客戶會向不同業者下單，整體拉貨狀況不理想，因此開發出核酸檢測一體機，從萃取、PCR 至檢體分析等檢測過程一次完成，簡化檢測流程與提升效率，藉此提升客戶對產品的黏著度。

林孟德指出，由於核酸檢測需求持續存在，開發出一體機後，目前已與客戶討論明年訂單量，預期訂單量將比今年增加不少，成為營收成長動能之一。

除了檢測儀器，試劑產品也朝多元化發展，包括新冠肺炎與 A/B 型流感病毒二合一快篩試劑、傳染性疾病、呼吸道等適應症試劑，並持續拓展 A/B/C/D 肝炎、子宮頸癌 (HPV)、HIV，相關新試劑產品將於明年陸續推出、貢獻營收。

普生新冠檢測產品包括 RT-PCR 核酸試劑、VTM 病毒採集組、核酸萃取劑等，林孟德表示，由於新冠疫情走向流感化，相關檢測需求驟減，加上緊急使用授權 (EUA) 逐步退場，考量公司資金費用，目前規劃 RT-PCR 核酸試劑與 VTM 病毒採集組會轉軌申請正規的 510(K) 認證，其他產品則會暫停生產。