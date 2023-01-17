〈群創太陽能併網〉總座楊柱祥：客戶審慎樂觀 期待Q1產業成功築底

群創總經理楊柱祥。(鉅亨網記者劉韋廷攝)
群創總經理楊柱祥。(鉅亨網記者劉韋廷攝)

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (17) 日舉行太陽能併聯啟動儀式暨智能循環液晶萃取中心揭牌記者會，總經理楊柱祥表示，近期在美國消費性電子 CES 展上與客戶拜會完後，客戶對今年產業景氣審慎樂觀，希望第一季能築底成功、第二季開始緩步上揚。

由於近期電視面板價格已有止穩跡象，市調機構認為第二季有機會出現反彈，對此，楊柱祥說，期待第二季電視面板有機會開始緩步上揚，至於 IT 面板則因庫存去化，預期要到 5-6 月才會有好消息，屆時也將關注第三季 Back to school(返校季) 旺季能否帶來強勁的訂單需求。

群創去年受整體需求低迷影響，全年營收下探 2237.16 億元、年減 36.1%，創下 2010 年合併奇美電子、統寶光電後，近 13 年低點。

至於產業春天何時報到，楊柱祥指出，產業春天就跟氣候溫度變化一樣，是每月、每季逐步加溫，只求今年不要再有太多奇怪的黑天鵝、綠天鵝、灰犀牛跑出來，而在此前提下，相信是可以審慎期待。

不過今年首季因春節假期較長、加上 2 月工作天數較少，預期群創營運仍將在低谷徘徊，但有機會逐月增溫，至於產業 U 型底部反彈是否已經開始，楊柱祥僅說，「我們期待」。

另一方面，群創近日傳出啟動人力精簡計畫，對此，楊柱祥說，這是鼓勵同仁樂齡退休的一個方向，並強調並非近期產業低迷才提出，過去幾年就已陸續漸進式提出，同時群創也有孝親假、陪親假等，希望同仁可以有平衡的職涯生活規劃。

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