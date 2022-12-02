緯創雙飛輪制度布局數位轉型 智慧工廠推展全球

電子大廠緯創 (3231-TW) 總經理沈慶堯今 (2) 日出席工研院人工智慧產業論壇，分享數位轉型布局，沈慶堯說，數位轉型分為三階段，包含數位化、流程轉型、業務轉型，其中，緯創將後兩者稱為雙飛輪制度，至於智慧工廠方面，將把中國昆山廠區的成功應用經驗拓展至全球各據點。

沈慶堯說，緯創數位轉型的主軸思維除 AI、5G、IoT 外，也相當重視資安、永續經營，在轉型的三步驟進程中，光第一步的數位化平台建立就花了 3-4 年的時間，因為不只資料數位化，背後的雲端架構、企業架構、工作、資料處理 / 管理 / 治理等都要到位，目前則有 80-90% 的心力放在第二步驟的流程轉型。

沈慶堯進一步分享，流程轉型就是指透過數位化結果改善公司的流程，其中，讓員工賦能相當重要，同時運用工具創造更多財務、知識，之後再透過流程結果改變業務結構，達到業務轉型、創造更多價值。

以智慧製造為例，沈慶堯說，庫存與供應鏈、客戶最為相關，因此透過將庫存管理變成平台，再思考把這個平台透過另外一個飛輪做出不一樣業務模式，可望創造更多不同的結果、提升競爭力，他也特別點出效率改善、零缺陷製造、彈性生產、綠能製造等是智慧製造的四大目標。

緯創旗下昆山廠去年也入選全球燈塔工廠的殊榮，沈慶堯說，緯創透過工業元宇宙概念，雖然近兩年全球深受疫情影響，但透過 AR/VR、遠程可視化平台，成功協助總部跟前線溝通，整體效率、良率都沒有受到太大的影響，目前也正把昆山智慧工廠成功的模式經驗複製到全球其他據點。

沈慶堯也分享緯創數位轉型進展的六大主軸，包含永續責任採購，由於碳排放多不是緯創產生，因此會透過盤查、協助管控供應商的碳排，預計 2030 年完成延伸至上下游供應商的範疇三 (scope 3) 的碳排放量，其他還包含綠色產品創新、循環再生經濟、低碳製造轉型、成就員工使命、幸福共融職場等。