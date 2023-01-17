〈台幣〉亞幣走弱 翻貶收30.315元 封關前夕聚焦日銀例會

台股虎年封關強勢翻紅，以 14932.93 點作收，台北匯市今 (17) 日跟隨亞幣回檔，受美元買盤湧現影響，新台幣兌美元匯率失守 30.3 元關卡，終場貶值 4.7 分，收在 30.315 元，台北及元太外匯市場總成交值 16.47 億美元，匯市將於 19 日封關，市場聚焦在日銀例會及日元走勢。

新台幣兌美元昨天收盤站上 30.2 字頭、改寫近 5 個月新高後，今天以 30.31 元貶值開盤，匯價震盪走弱，盤中最低來到 30.341 元，貶值 7.3 分，終場貶幅收斂，收在 30.315 元，貶值 4.7 分，台北外匯市場成交金額 10.84 億美元，元太外匯市場成交值 5.63 億美元。

台股今天農曆虎年封關，挑戰萬五失利，多頭陷入觀望，電子股漲跌互見，不過，加權指數尾盤強勢翻紅，守住 14900 點關卡；虎年總計下跌 2741.47 點，跌幅 15.51%，為 2009 年農曆年封關以來最大跌點，市值蒸發 8.2 兆元，平均每位股民虎年約損失 68 萬元。

美國股債周一休市，外匯市場交投略顯清淡，追蹤美元兌換 6 種主要貨幣的美元指數小幅走揚。日本央行周三將公布最新貨幣政策，許多專家認為，BOJ 會議不排除再次調整殖利率曲線控制政策，由於黑田東彥將在 4 月卸任，因此，市場預測日本貨幣政策走向正常化的腳步可能會加快。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數小漲 0.02%，人民幣重貶 0.6%，日元貶值 0.59%，新加坡幣、韓元貶值 0.27-0.28%，新台幣貶值 0.16%，歐元也小幅走弱，亞幣幾乎全面拉回。