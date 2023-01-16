華為又要發員工分紅了 上看人民幣625億 比前年多

儘管華為面臨嚴峻外部環境，但依然發放 2022 年度員工分紅，每股配發人民幣（下同）1.61 元，比前年多，外界推估分紅總額上看 625 億元。

《每日經濟新聞》報導，華為內部論壇「心聲社區」在上周六（14 日）晚間公布分紅數據，2022 年度工會虛擬受限股分紅預計為每股 1.61 元，優於 2021 年的 1.58 元。

「今天（1 月 14 日）開完市場大會剛宣布的（分紅），1.61 元還可以，應該超過不少人的預期。」一位華為前員工表示。

外界推估華為此次分紅總額上看 625 億元。2022 年 4 月 2 日，根據上海清算公布的數據，華為在 2021 年的分紅總額為 614 億元，代表持股員工平均可分得 46.69 萬元。

眾所周知，華為員工薪酬主要包括三部分：薪資、獎金及分紅。其中，股票分紅是華為員工收入的重要組成部分，也體現華為向員工分享公司發展成果。

華為 2021 年在工資、獎金及津貼上的支出為 1,371.40 億元，以 19.5 萬名員工計算，員工人均薪酬達到 70 萬元。

過去幾年，雖然華為面臨嚴峻外部環境，但員工仍然能享受到紅利。

華為此前發布的 2021 年年報顯示，華為投資控股公司是 100% 由員工持有的民營企業，股東為華為投資控股公司工會委員會（以下簡稱「工會」）和任正非。華為並透過工會實行員工持股計畫。

截至 2021 年 12 月 31 日，華為員工持股計畫參與人數為 131,507 人，參與人均為公司在職員工或退休保留人員。同時，任正非是自然人股東，持有公司股份，他的總出資占公司總股本的比率約 0.84%。

去年 12 月 30 日，華為輪值董事長徐直軍發表新年致辭。他在致辭中表示，估計去年全年銷售收入持平，為 6,369 億元，經營結果符合預期。

今年也將是華為發展的關鍵之年。「2023 年必將是不平凡的一年，全體華為員工將奮勇前進，衝破一切艱難險阻，有品質地活下來。」徐直軍說道。