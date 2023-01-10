人民幣升破6.77 美元觸頂幾成華爾街共識

人民幣匯價升破 6.77 元，且在岸人民幣周一（9 日）收盤大漲 876 點，利多是中國多地發布新冠肺炎感染「乙類乙管」實施方案，且美元觸頂幾乎已是華爾街共識。

《第一財經》報導，周一下午，在岸人民幣、離岸人民幣兌美元匯率的漲幅，均超過 600 點。截至台北時間周一下午 16 時 32 分，在岸人民幣兌美元收盤報人民幣 6.7712 元兌 1 美元，較上個交易漲 876 個基點，勁升 1.28%。

離岸人民幣兌美元周二盤中漲逾 200 點，至 6.7627 元，寫下去年 8 月 15 日以來新高。

去年全年，人民幣兌美元貶值 7.86%，在亞洲主要貨幣中排名居中。去年國際機構對人民幣的預測價位一調再調（向貶值方向），7.5 甚至是 7.8 的預測並不少見。不過，今年分析師的共識是，人民幣將一掃陰霾，並持續回升。

國際資金做多中國的氛圍逐漸轉濃。中國政府周日起將新冠肺炎病毒感染調整為「乙類乙管」，且不再納入檢疫傳染病管理，北京、廣州、上海等地陸續迎來首個入境航班，為中國重啟邊境揭開序幕。

瑞銀中國首席經濟學家汪濤預料今年人民幣將對美元升值。「比起經常賬順差的幅度，今年中美經濟的相對增速和美元走勢更重要，美元開始對日元、歐元貶值，中美利差開始收窄，市場對中國的信心也開始回升。」她表示。

由於西方國家經濟衰退預期升高，今年中國的出口可能面臨大幅放緩壓力，導致過去兩年經常賬高額順差的情況不復存在。

與此同時，「美元見頂」幾乎已經成為華爾街共識，這也有助於人民幣升值。儘管各大機構預估美國聯準會（Fed）今年至少還會升息二至三次，每次調高 25 個基點，但比起去年全年 400 個基點的升息幅度，可以說 Fed 的緊縮政策已接近尾聲。

美國近期的一系列數據也導致美元難以走強。美國去年 12 月 ISM 非製造業指數 PMI 為 49.6，不及前值的 56.5，為 2020 年 5 月以來首次跌至榮枯線以下（低於 50）。

市場預料，面對低工資增長，加上服務業萎縮，Fed 在今年 2 月 1 日議息會議上可能只會升息 25 個基點。如此一來，公債殖利率和美元可能會持續下跌。

本周，Fed 主席鮑爾將赴斯德哥爾摩參加「以發展的觀點看央行的獨立性和授權」研討會。分析師認為，如果他釋出一絲鴿派立場，股市將即會上漲，美元應聲下跌。