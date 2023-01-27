〈兔年產業景氣前瞻〉檢測三雄擴產不停歇 今年營運續拚高

儘管半導體景氣降溫，但在先進製程、先進封裝、車用電子等需求驅動下，檢測分析產業受影響程度微乎其微，加上客戶不斷投入研發，檢測三雄包括宜特 (3289-TW)、閎康 (3587-TW)、汎銓 (6830-TW) 皆預計今年將持續擴產滿足客戶，也樂觀看待全年營運。

業界看好，儘管今年上半年景氣相對低迷，不過，景氣高低起伏，各家業者為搶食下半年的復甦商機，紛紛投入新晶片開發，推升檢測分析開案量穩健增加。

尤其隨著製程往 3 奈米前進，因線距明顯微縮，設計難度也大幅提高，且根據台積電 (2330-TW)(TSM-US) 釋出的訊息，3 奈米前兩年設計定案的產品數量是 5 奈米的 2 倍以上，也象徵量產初期的檢測分析需求相當熱絡。

晶圓廠除了既有 3 奈米外，也正全力投入 2 奈米研發，期望鞏固既有領先優勢，但隨著架構自 FinFET 轉換到 GAA，需要嘗試更多不同的材料突破現有技術瓶頸，加上先進封裝的材料應用，都加劇材料分析產能緊張。

此外，在各國全力減碳、推行電動車的政策引導下，車用電子市場快速成長，且由於車用電子與駕駛安全高度相關，對檢測分析需求更殷切，不論是初期的材料分析，還是後續的故障分析與可靠度分析，都可望挹注台廠後市。

閎康目前正著手在日本、中國等擴充產能，宜特也計劃斥資逾 14 億元，在台引進智慧化設備，汎銓也宣示，將分階段投資 25 億元提升材料分析產能，進一步滿足客戶需求，隨著新產能陸續投產，也可望轉化為營收，挹注三雄今年營運。