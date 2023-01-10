宜特去年12月營收3.33億元創新高 Q4、全年也寫新猷

檢測分析廠宜特 (3289-TW) 今 (10) 日公布去年 12 月營收 3.33 億元，月增 4.01%，年增 10.31%，第四季營收 9.82 億元，季增 0.72%，年增 11.97%，累計全年營收 37.43 億元，年增 16.46%；受惠客戶驗證分析陸續完工入帳，宜特去年 12 月營收創下歷史新高，連帶拉抬第四季、全年營收皆寫新猷。

宜特表示，先進製程、先進封裝、車用電子、5G、HPC 等需求穩健，帶動材料分析 (MA)、故障分析 (FA)、可靠度驗證 (RA) 需求，加上國際大廠新品推出，對品質要求度也提高，也衍生實驗分析需求，挹注公司表現。

宜特坦言，市場現階段面臨庫存去化壓力及調整資本支出，造成小型半導體企業的研發明顯放緩，不過，龍頭大型企業的研發仍持續進行，而龍頭企業在宜特的客戶比重高，因此市場雜音對公司營運影響甚微。

此外，宜特在可靠度驗證 (RA) 站穩龍頭地位，材料分析 (MA) 在 3 奈米、2 奈米的技術含量更已在去年獲客戶認可，隨著材料分析設備陸續到位、產能開出，預期將大幅挹注公司今年營運。

再者，車用電子、電動車 (EV) 趨勢明確，去年全球電動車銷量已近千萬輛，預計至 2025 年，每年出貨量年增率將超過 4 成，意味電動車使用的半導體零件數量將翻倍，宜特去年底已成為 AEC 協會成員，目前全球會員僅 93 家，台灣更只有 9 家，宜特也是亞洲唯一獲得該協會認可的第三方公正實驗室。

宜特看好，成為 AEC 協會成員後，可為車載元件廠商帶來三大優勢，一是掌握標準的制定脈動，協助客戶超前部署，二是可在標準參與制定過程中了解其精神與脈絡，讓車載元件廠商的產品更貼近標準訴求，快速取得認證，三是成為 AEC 與車載元件廠商之間的平台，可在標準制定過程中融入廠商訴求。

宜特去年 12 月底，已通過經濟部投資台灣事務所的根留台灣方案，將斥資逾 14 億元投入廠區設備，藉以因應先進製程、第三代半導體、電動車、高速運算、5G、AIoT 等驗證分析需求，為客戶提供更完整、快速、先進與創新的服務。