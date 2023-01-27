〈兔年產業景氣前瞻〉基礎化學品谷底浮現 春節後市況緩步回溫

塑化市場去年下半年受通膨影響，終端需求疲軟、產品報價頻頻下挫，展望今年，隨著幾季的庫存調整、中國新政府將上任、解封加速需求釋放，業者認為，石化景氣可望迎來谷底反彈，最快春節後市況可望逐步好轉。

台塑 (1301-TW) 指出，終端零售商庫存自去年第二季起進入庫存調整，經過三季消化後目前已接近尾聲，同時間，中國在去年底宣布解封，作為全球石化原料最大市場，此政策是影響亞洲石化行情的重要關鍵。

台塑認為，儘管短期中國正面臨疫情加劇陣痛期，但積極開放可望提早達到群體免疫，可望大幅提升農曆春節後客戶購料信心，買氣增溫、迎來季節性塑料需求旺季。

台化 (1326-TW) 也指出，中國去年 12 月除了要穩以外，也提到「發展」關鍵字，預計今年三月兩會後新政府上任，可望推出支撐經濟的相關政策，帶動市場活絡。

兩塑化大廠也紛紛預期通膨降溫現象，台塑認為，市場預期通膨逐季降低、各國央行升息速度放緩，也能讓消費者信心恢復，帶動石化需求增加。

歐洲天然氣價格近期也已降到烏俄戰爭前的水準，台化認為，天然氣不致於再度急漲，可望減少對其他能源供應的衝擊，使能源價格逐步平穩。

台化表示，油價、輕油皆已回落，而乙丙烯、PX、SM、PTA 及 MEG、丙二酚等中間產品，以及塑膠的價格已在低位、跌無可跌，將有利後續利潤改善。