財長人選爆大黑馬政次莊翠雲升任 史上首位掌管國有財產出身的女財長

準閣揆陳建仁展開組閣行動，其中財政部長人選大爆黑馬，敲定由政務次長莊翠雲升任，是史上首位掌管國有財產出身的財長，也是財政部史上第三位女性財政部長。

總統蔡英文今 (27) 日正式宣布將由前副總統陳建仁擔任行政院長，新內閣團隊預計在 31 日正式走馬上任，準閣揆陳建仁今天下午即馬不停蹄徵詢部會首長，其中財長最後拍板將由政務次長莊翠雲接任。

過去財政部長大多都由具備賦稅、國庫專長者擔任。原本市場猜測新任財長可能由代理財長阮清華真除機率高；此外包括期交所董事長、前財政部次長吳自心、彰銀 (2801-TW) 董事長凌忠嫄，以及今年 1 月剛退休的財政部常次李慶華都是先前呼聲高的熱門人選。

而在增加女性閣員的原則下，據悉財長最後鎖定莊翠雲、凌忠嫄，就連剛退休的李慶華也被視為活棋，最後拍板由莊翠雲出線，成為財政部史上第一位掌管國有財產業務出身的財長，也是繼郭婉容、劉憶如母女檔後，第三位女性財政部長。

莊翠雲畢業於政治大學地政學系，1987 年開始在財政部國有財產局服務後，一路從基層業務做起，在國產體系資歷超過 26 年以上，先後曾擔任主秘、副局長、財政部參事及國有財產署署長等職務。

2016 年蔡政府執政後，莊翠雲獲得時任行政院長林全的賞識，獲拔擢升任為財政部政務次長，成為財政部史上首位女性政次，如今再獲陳建仁重用升任財政部長，堪稱這波內閣成員名單中的大黑馬。

莊翠雲在擔任國有財產局副局長任內推動設定地上權，讓大批國有土地可在不出售的大原則下得以活化運用，權利金收入也能挹注國庫收益，替國家創造永續財源，形成官民雙贏局面。

根據最新公布的內閣名單，副閣揆將由前桃園市長鄭文燦接任、行政院發言人改由內政部次長陳宗彥接任、秘書長則由李孟諺繼續留任；至於財金相關部會中，經濟部長王美花、勞動部長許銘春亦確定留任，金管會主委黃天牧、主計長朱澤民也有望留任。

行政院發言人羅秉成稍早曾表示，行政院長蘇貞昌將在 1 月 30 日召開臨時院會率領內閣總辭，新任院長將在 31 日交接後正式走馬上任。