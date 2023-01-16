台股虎年封關收紅機率高 年後「兔跳」挑戰年線15400點

台股明 (17) 日即將進行虎年封關交易，市場關注大盤有無機會挑戰萬五，法人認為，明天封關有機會站上萬五，年後開紅盤有機會繼續跳高飛躍 15400 點年線位置。

台股今日在電金雙引擎拉抬下大盤收紅，但因量能低迷指數漲勢收斂，終場收在 14927 點，明天虎年封關能否如願收紅成為市場關注重點。第一金投顧董事長陳奕光認為，過去農曆年封關日收紅機率高達 8 成，明天封關確實有機會站上萬五。

不只看好台股有機會在封關日挑戰萬五，陳奕光認為，1 月 30 日開紅盤當周，指數有機會站上 15152 點，甚至有機會進一步挑戰 15400 點年線關卡，但要留意站穩年線後拉回風險，因此建議如果打算抱股過年，不妨將持股比重調降至 4 成以下。

陳奕光認為，台股除了有台積電 (2330-TW) 多頭拉抬外，壽險與銀行去 (2022) 年因應資本適足率與淨值遭大量調節持股，也有機會在 2 月逐漸回補，尤其是來自壽險部位的資金行情，可望為台股多頭注入強心針。

PGIM 保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，美國 CPI 數據降溫，晶圓龍頭大廠法說釋出訊息，讓市場多頭吃下定心丸，預料美國 CPI 在未來 1、2 個月有望持續下降，配合美股評價面落底後開始展開彈升行情。

此外，外資對台股年迄今站在買方居多，帶動台股指數今日持續上漲，並未明顯受到虎年封關的長假不確定因素影響。

從技術面來看，廖炳焜認為，美股道瓊指數已重回年線之上，費城半導體指數、S&P500 指數也持續向年線位置挺進，偏多態勢持續，雖然目前已進入美國超級財報週，在台股春節封關期間包括 Netflix、微軟、特斯拉、IBM、德州儀器、Intel 等重量級龍頭股都將公布財報，可能引發市場震盪，但因為美股走勢相對強勢，資金有望跟進反映。

廖炳焜認為，從外資對台股轉為買超態勢來看，台股虎年封關可望順利收紅，加上目前本益比約 13.9 倍仍低於長期平均，搭配上市公司盈餘成長，提高企業配發股息意願，帶動台股殖利率達到將近 5% 的水準，預料將有助於持續吸引資金兔年回補卡位。