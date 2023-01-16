〈台股盤後〉電金雙引擎發動 漲逾百點重回14900點關卡

台股今 (16) 日在電子及金融股帶動下，收漲 102 點至 14927.01 點，創去年 11 月 28 日以後，逾 1 個半月收盤高，成交量則為 1497 億元。

台積電今日延續上周五攻勢，漲逾 1%，站穩 500 元大關，聯發科則收漲 1.4%，回到 700 元之上，台達電也漲 1.4%、研華漲 3.6%，南亞科漲 2.7%、智邦漲 1.8%，采鈺、瑞昱及 ABF 相關的欣興、南電等都漲超過 1%。不過，力積電上周法說後，今日收跌 3.3%，聯電、致茂也下跌逾 1%。

高價股普遍走揚，大立光及旭隼均漲 2% 以上，祥碩大漲 4%、創意漲 3%、矽力 *-KY 漲 2.4%，亞德克 - KY 及緯穎漲超過 1%，信驊、譜瑞 - KY、富邦媒、AES-KY 等同步收紅，僅嘉澤下跌 1.5%、力旺收黑，在高價股中較為弱勢。

金融股也較為強勢，中租 - KY 漲 4.3%、合庫金漲 1.9%、華南金漲 1.8%，富邦金、臺企銀、兆豐金、中信金等均漲 1% 以上，跟電子族群成為支撐台股漲逾百點的兩大支柱。

傳產方面，億豐漲 3%、台塑化漲近 2%，水泥雙雄亞泥及台泥均漲約 1%，巨大漲 1.9% 等表現亮眼。不過，儒鴻跌逾 2%、台玻也跌 1.6%；貨櫃三雄走弱，陽明跌 1.3%，萬海也跌 1%，長榮收黑，航空雙雄長榮航及華航、製鞋相關的寶成及豐泰均同步收黑。