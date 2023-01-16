〈台股盤中〉封關倒數大漲近百點 估量不及1500億元

美股四大指數上周五同步收紅，台股今 (16) 日早盤以上漲 71 點開出後，在台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 等權值股領軍撐盤下，一度大漲逾百點，力守 14900 點之上，封關前蓄勢挑戰萬五大關，不過長假前夕成交量持續萎縮，預估量約 1400 億元。

電子權值股方面，台積電去年獲利創下歷史新高，上周法說會也釋出正向展望，認為營運將在下半年回溫，全年將微幅成長、優於整體產業平均，今股價站穩 500 元大關，上漲近 1%，最高來到 508 元，聯發科更漲近 2%，鴻海、台塑四寶、金控雙雄等也都在盤上表現，不過下午將召開法說的聯電相對弱勢，盤中下跌逾 1%。

高價股中，大立光上周法說會對全球手機市場需求仍相對悲觀，一度失守股王寶座，不過今日在買盤進駐下，站穩 2000 元，最高來到 2075 元，大漲近 3%，信驊、力旺、譜瑞 - KY、世芯 - KY 等也都維持盤上。

盤面上，ABF 載板三雄在買盤激勵下，開高走高，欣興大漲超過 3%，景碩、南電表現也不俗，漲幅落在 1-2% 上下，此外，板卡族群表現也不俗，承啟大漲超過 3%，映泰、麗臺、華擎漲幅也都超過 2%。

另一方面，銅箔基板廠台光電旗下觀音廠昨日晚間發生火警，公司回應，事故並未造成任何人員傷亡，起火原因則尚待消防單位勘查鑑定，對公司影響尚在評估中，將調度產能因應，同時公司也有投保火險，消息一出，台光電早盤一度重挫半根停板，反觀同族群台燿、聯茂表現不俗。